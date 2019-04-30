ДТП случилось рядом с гостиницей "Барнаул"/ Фото: Александра Черданцева
Легковой автомобиль вылетел на рельсы и блокировал движение трамваев в центре Барнаула, сообщила корреспондент портала Amic.ru, ставшая очевидицей ДТП.
Авария произошла на проспекте Красноармейском в районе гостиницы "Барнаул".
В результате ДТП было блокировано движение трамваев в сторону нагорной части города.
Комментарии
Поздно руками разводить...
Как же были "благодарны" пассажиры трамвая этому водителю!
хорошо бы за блокировку движения накладывали гигантский штраф, а то из-за двух чудаков на другую букву сотни людей вовремя до адресов не добрались
Вообще-то уже давно огромный штраф выписывают и неустойку...
А я думаю нужно сделать трамвайные пути в ровень с дорогой и в пробках легче и выскакивать не будут.