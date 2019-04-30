Алтайский фонд МСП приглашает организации края принять участие в конкурсе и получить возможность представлять наш регион на крупнейшей международной выставке пищевой индустрии SEOUL FOOD 2019*, которая будет проходить в Сеуле (Южная Корея) в период с 21 по 24 мая 2019 года.
Застроенные выставочные площади будут предоставлены на безвозмездной основе алтайским компаниям, отвечающим требованиям и выполнившим условия, указанные в Порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края для финансирования индивидуального участия в международных выставочных мероприятиях.
В настоящее время выставка SEOUL FOOD вышла на мировой уровень. Участие в данном мероприятии – это прекрасная возможность занять свою нишу на рынке Южной Кореи и Азии в целом.
Среди участников мероприятия – крупнейшие международные компании, представители предприятий розничной торговли и франчайзинговых ресторанов. Основные разделы экспозиции: продукты питания, пищевые добавки и ингредиенты, хлебобулочные и кондитерские изделия, кофе, чай, ликер, напитки, продукты для здорового образа жизни, традиционная пища, франчайзинг в индустрии гостеприимства, органическая и натуральная продукция, кулинарные школы и академии, перерабатывающее и упаковочное оборудование, средства и оборудование для обеспечения безопасности. В программе выставки предусмотрены развлекательные и полезные мероприятия, конкурсы по приготовлению блюд, презентации новейшей продукции.
Центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП" финансирует оплату оборудования и индивидуальной выставочной площади до 9 кв.м.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30.04.2019 по 10.05.2019 по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, каб. 6.
Документы для участия – на мойбизнес22.рф
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 83 22
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*Сеул Фуд – 2019 – прим. ред.
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