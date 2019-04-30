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"Справедливая Россия" проведет в Барнауле первомайские гулянья

, ИА "Амител"
На праздничное мероприятие приглашаются все желающие
Первомай от 'Справедливой России' / Фото: Александра Черданцева

Первомай от "Справедливой России" / Фото: Александра Черданцева

Партия "Справедливая Россия" проведет в Барнауле праздничные первомайские гулянья. Для барнаульцев будет организована шоу-программа, конкурсы и подарки, сообщили в пресс-службе партии:

"Яркая шоу-программа, веселые конкурсы, забавные аниматоры, фотозона, подарки, сладости и замечательное настроение – все это и не только ждет вас на первомайских гуляньях от справедливороссов".

С праздником горожан поздравят руководство регионального отделения, депутаты АКЗС фракции "Справедливая Россия", депутаты Барнаульской гордумы, активисты местного отделения партии в Барнауле.

Специалисты Центра защиты прав граждан "Справедливой России" будут вести прием граждан по личным вопросам.

Мероприятие начнется 1 мая в 13:00 на площади адмирала Кузнецова (пересечение улиц Балтийская и Шумакова).

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.04.2019 12:28
- гость -

гулянья-пир во время чумы

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30.04.2019 12:45
- гость -

Гуляй народ, вот вам бочка водки да ящик печения и привет от партии дурилки в о главе с "забавным десантником Серёгой"

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