Партия "Справедливая Россия" проведет в Барнауле праздничные первомайские гулянья. Для барнаульцев будет организована шоу-программа, конкурсы и подарки, сообщили в пресс-службе партии:
"Яркая шоу-программа, веселые конкурсы, забавные аниматоры, фотозона, подарки, сладости и замечательное настроение – все это и не только ждет вас на первомайских гуляньях от справедливороссов".
С праздником горожан поздравят руководство регионального отделения, депутаты АКЗС фракции "Справедливая Россия", депутаты Барнаульской гордумы, активисты местного отделения партии в Барнауле.
Специалисты Центра защиты прав граждан "Справедливой России" будут вести прием граждан по личным вопросам.
Мероприятие начнется 1 мая в 13:00 на площади адмирала Кузнецова (пересечение улиц Балтийская и Шумакова).
Комментарии
гулянья-пир во время чумы
Гуляй народ, вот вам бочка водки да ящик печения и привет от партии дурилки в о главе с "забавным десантником Серёгой"