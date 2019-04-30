Фонд развития малого и среднего предпринимательства – координатор всех объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства Алтайского края, реализующий сервисную модель предоставления услуг для предпринимателей в виде центра "Мой бизнес", – с 2018 года выступает уполномоченным агентом АО "МСП Банк". Фонд оказывает для предприятий малого и среднего бизнеса услуги по подбору кредитных продуктов и подаче пакета документов на прямое кредитование в АО "МСП Банк".

"Предпринимателям предлагаются различные виды кредитных продуктов: на финансирование текущей деятельности, инвестиционные цели, рефинансирование кредитов и займов, включая кредитную поддержку предприятий из моногородов, начинающих предпринимателей, льготное кредитование для женщин-предпринимателей, предприятий, осуществляющих деятельность в сфере развития спорта, ведущих семейный бизнес", – рассказывает Наталья Магель, заместитель директора Фонда, руководитель центра предоставления гарантий.

Наряду с основными кредитными программами, субъекты малого и среднего предпринимательства также могут получить кредиты в рамках федеральных льготных программ кредитования, в том числе:

– по программе субсидирования Министерства экономического развития РФ (кредитование по ставке 8,5% годовых);

– по программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ (кредитование сельхозтоваропроизводителей по ставке от 1 до 5% годовых).

В числе новых кредитных предложений АО "МСП Банк" предлагает кредитный продукт "Микрокредит" на сумму до 500 тыс. руб., сроком до 36 мес., под ставку 9,6% годовых для индивидуальных предпринимателей, относящихся к приоритетным направлениям: "монопрофильные муниципальные образования (моногорода)" и "мама-предприниматель". Продукт "Микрокредит" предоставляется на цели организации и развития бизнеса как в части финансирования текущей, так и инвестиционной деятельности (срок регистрации клиента на дату подачи заявки – не более 12 мес.).

Справка. В апреле 2019 года в рамках агентского договора и при содействии Центра предоставления гарантий Фонда АО "МСП Банк" одобрен кредит крестьянско-фермерскому хозяйству из Суетского района Алтайского края в сумме 1 000 000 руб. по фиксированной ставке 10,1% годовых. Кредитные средства предоставляются в рамках беззалогового кредитования (под поручительство физического лица) и будут направлены хозяйством на финансирование весенне-полевых работ.

Алтайский фонд МСП

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