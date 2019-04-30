В Павловском районе состоялась практическая часть конкурса "Журналист меняет профессию": девять журналистов и один депутат учились самой важной профессии в лесном хозяйстве – лесного пожарного. Огнеборец должен обладать знаниями о видах пожаров, способах их предотвращения и тушения. Немаловажны личные качества: стрессоустойчивость, быстрая реакция, выносливость, готовность прийти на помощь, высокая ответственность.

Как отметил заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия компании "Алтайлес" Максим Усов, лесной пожарный – штучный специалист: "В пожароопасный сезон, который длится с ранней весны до поздней осени, у нас действует строгий режим, который можно сравнить с военным временем. Сотрудники находятся на боевых постах, выезжать за территорию предприятия запрещено. Профессия связана с постоянным риском. Тушение лесного пожара может длиться от нескольких часов до нескольких дней".

В Алтайском крае создана и действует одна из лучших в стране систем по охране лесов от пожаров: количество техники, оборудования, инвентаря, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы. Такая система позволяет надежно охранять ленточные и приобские боры от пожаров.

Основной фактор возгораний – человеческий: 8 из 10 пожаров происходят по беспечности отдыхающих, охотников, туристов, из-за неконтролируемых сельхозпалов. Но лес может загореться и без вмешательства человека: с этой точки зрения особую опасность представляют старовозрастные леса, где накопилось большое количество хвойной подстилки. Достаточно сухой грозы, распространенного явления на юге Алтайского края, чтобы случился лесной пожар.

Константин Ганов, организатор V краевого конкурса "Журналист меняет профессию": "На собственном примере убедился, как наши доблестные огнеборцы в сложнейших условиях идут против самой страшной стихии – лесного пожара".

Алексей Коверзнев, депутат Совета депутатов Первомайского сельского совета: "Знания, полученные в рамках конкурса, помогут в организации профилактических мероприятий по защите сельских населенных пунктов от лесных пожаров".

Ярослав Махначев, заместитель шеф-редактора газеты "Вечерний Барнаул": "В этой профессии большой героизм. Прочувствовав на себе, понимаешь, насколько это нелегкая работа, насколько люди рискуют, борясь с последствиями человеческой беспечности".

Анна Бодагова, корреспондент газеты "Алтайская правда": "Новый, интересный опыт. Держать рукав, передвигаться с ним не так просто, как казалось со стороны".