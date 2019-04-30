Следственный комитет начал проверку в связи с травмированием школьника в барнаульском троллейбусе №7, сообщили в региональном управлении СКР.
В ведомстве отмечают, что накануне в социальной сети появилось сообщение матери школьника, которая рассказала, что 29 апреля водитель троллейбуса зажал дверями ее несовершеннолетнего сына.
"В результате мальчику был причинен ушиб позвоночника и образовалась гематома. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки", – добавляют в ведомстве.
В рамках проверки правоохранители установят все обстоятельства случившегося. Также будет дана юридическая оценка действиям водителя.
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