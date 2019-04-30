Авиакомпания Utair заявила о возможном прекращении деятельности

Авиакомпания Utair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности, в котором говорится, что перевозчик и дочерние компании в 2018 году понесли чистый убыток в размере почти 22 млрд рублей.

К началу 2019 года краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы почти на 75 миллиардов рублей, а чистые активы оказались в минусе на 30,6 миллиарда рублей.

Для обеспечения стабильности работы авиакомпания в конце прошлого года просрочила выплату процентов по семилетним кредитам. Кредиторы не передавали Utair письма с отказами от права требования досрочного исполнения обязательств по возврату непогашенных долгов.

В компании заявили, что сложившиеся обстоятельства и неопределенность могут вызвать серьезные сомнения в возможности Utair и ее дочерних компаний продолжать свою деятельность.

Убытки перевозчик объясняет ростом цен на топливо и конкуренцию в доходных тарифах.

Utair – российская авиакомпания, которая занимается выполнением пассажирских и грузовых авиарейсов по России и за рубежом, а также техническим обслуживанием воздушных судов и подготовкой персонала. По объему пассажиропотока Utair занимает пятое место в России. Компания имеет крупнейший в мире по размерам и грузоподъемности действующий вертолетный флот.