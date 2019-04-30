Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать мясо для шашлыка, чтобы отдых на природе был максимально безопасным для здоровья.

"Хороший шашлык начинается с качественного мяса. Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов", – говорится в сообщении ведомства.

Специалисты советуют обращать внимание на внешний вид мяса и запах. От него не должно исходить неприятного запаха, оно не должно быть влажным и липким на ощупь.

Также мясо лучше покупать целым куском и не нужно брать темное мясо, так как в этом случае оно наверняка старое.

При покупке уже готового замаринованного шашлыка необходимо обратить внимание на маркировку и срок годности. Маринад не может храниться более недели. На маркировке кроме общей массы должен быть прописан сорт мяса. Рекомендуется выбирать высший или первый сорт.

Надежнее всего покупать мясо в заводской упаковке от известного производителя. Главное в этом случае обращать внимание на то, чтобы в упаковке не было много жидкости. Как поясняют эксперты, охлажденное хорошее мясо впитывает маринад, а замороженное, залитое, к примеру, уксусом, выделяет сок.