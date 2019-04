NASA обсудило с учеными планы по отражению от Земли астероида

В США на конференции NASA ученые обсудили план спасения планеты от столкновения с астероидом, опасность которого пока носит лишь гипотетический характер, но специалисты отнеслись к дискуссии со всей серьезностью, сообщает телеканал "360".

Учебная ситуация такова: к Земле приближается астероид DC, зафиксированный 26 марта 2019 года, который подойдет близко к планете в 2027 году с вероятностью столкновения в 1%. Об этом говорится на сайте конференции Planetary Defense Conference.

It's a fictitious asteroid that's the focus of a realistic exercise devised for scientists and engineers from around the world who are attending the 2019 Planetary Defense Conference being held this week outside Washington, D.C.https://t.co/KQpAOKu1Fa