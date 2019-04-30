"Список Бутиной" собрались создать депутаты Госдумы

Депутаты Госдумы предложили вносить американских чиновников и других должностных лиц из США, причастных к нарушению прав и свобод россиян, в "список Бутиной", пишут "Известия".

Отмечается, что данная инициатива уже направлена министру иностранных дел Сергею Лаврову. Авторы идеи считают, что таким способом они защитят граждан России от нарушений за рубежом и помогут "отрезвить иностранных чиновников, привыкших практически к безнаказанному притеснению русских".

Валерий Бутин, отец Марии Бутиной, поддержал создание этого списка. Он уверен, что его дочь осудили за то, что она является россиянкой. Он также полагает, что любой другой иностранец не оказался бы в подобной ситуации.

Мария была осуждена судом Вашингтона 26 апреля. Ее приговорили к 18 месяцам заключения за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ". После этого срока девушку депортируют в Россию. Ранее она заявляла, что желает вернуться в родной город Барнаул в Алтайском крае.

Мария была задержана на территории США 15 июля 2018 года. Штаты заявили, что она пыталась воздействовать на спонсоров Республиканской партии. Целью было лоббирование российских интересов. Бутина пошла на сделку со следствием в декабре 2018 года. Она подтвердила, что пыталась установить неофициальные контакты с американцами. В том числе она собиралась это сделать через Национальную стрелковую ассоциацию США.