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"Список Бутиной" собрались создать депутаты Госдумы

, ИА "Амител"
Отмечается, что данная инициатива уже направлена министру иностранных дел Сергею Лаврову
Уроженка Барнаула Мария Бутина была задержана на территории США 15 июля 2018 года / Фото: vk.com

Уроженка Барнаула Мария Бутина была задержана на территории США 15 июля 2018 года / Фото: vk.com

Депутаты Госдумы предложили вносить американских чиновников и других должностных лиц из США, причастных к нарушению прав и свобод россиян, в "список Бутиной", пишут "Известия".

Отмечается, что данная инициатива уже направлена министру иностранных дел Сергею Лаврову. Авторы идеи считают, что таким способом они защитят граждан России от нарушений за рубежом и помогут "отрезвить иностранных чиновников, привыкших практически к безнаказанному притеснению русских".

Валерий Бутин, отец Марии Бутиной, поддержал создание этого списка. Он уверен, что его дочь осудили за то, что она является россиянкой. Он также полагает, что любой другой иностранец не оказался бы в подобной ситуации.

Мария была осуждена судом Вашингтона 26 апреля. Ее приговорили к 18 месяцам заключения за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ". После этого срока девушку депортируют в Россию. Ранее она заявляла, что желает вернуться в родной город Барнаул в Алтайском крае.

Мария была задержана на территории США 15 июля 2018 года. Штаты заявили, что она пыталась воздействовать на спонсоров Республиканской партии. Целью было лоббирование российских интересов. Бутина пошла на сделку со следствием в декабре 2018 года. Она подтвердила, что пыталась установить неофициальные контакты с американцами. В том числе она собиралась это сделать через Национальную стрелковую ассоциацию США.

Читайте также в сюжете: Задержание Марии Бутиной в США
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.04.2019 14:17
- гость -

Молодцы! Под номером 1 тор шин.

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30.04.2019 14:51
- гость -

По мотивам ИП навеяло..список - Серсея, Илин Пейн, Джоффри и т.д. по списку...как ни посмотришь, вся наша Ылита пищат но лезут туда (политики и из родственники, певуны, спортсмены) и что?? все только по их тюрьмам и сидят

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30.04.2019 15:07
гость

представляю, сколько радости принесла им эта идея

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30.04.2019 15:18
- гость -

Ну, вот и "праздник" пожаловал!

Уже стала известна причина появления бракованной нефти в нефтепроводе "Дружба". Хлорорганика закачивается на оскудевших месторождениях нефти в скважины. Она - растворитель. Проедает породу, чтобы обеспечить выход оставшейся нефти. Произошло это на самарских месторождениях. Месторождение разрабатывается с 30-х. Нефти тяжёлые (с большим содержанием битума). Добывались по старой технологии - закачкой в пласты горячей воды. Что осталось, обводнено на 90%. Давно пора закрывать это месторождение. Но жадность сгубила.
С 2012 во все возрастающих масштабах было разрешено для повышения объемов добычи нефти на обедненных участках было разрешено закачивать в пласты в огромных количествах соляную кислоту.

ЮКОС добывал нефть не варварски, по передовой американской технологии. Несколько скважин объединялись горизонтальным бурением в систему сообщающихся сосудов. И в одну скважину закачивался жидкий цементный раствор, насыщенный мельчайшим керамзитом. Нефть давилась без обводнения. Керамзит поглощал часть сопутствующего газа. На выходе - "скважинная жидкость" - смесь нефти, грунтовы

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30.04.2019 15:19
- гость -

Эта смесь отправлялась на очистку. И на любом другом месторождении нефть до закачки в нефтепровод положено предварительно очищать. В скважинной жидкости её не более 35%.
Если в трубу попала хлорорганика, да в размере, превышающем допустимые в 100 раз, значит вовсе никакой очистки не было. По трубе пошла скважинная жидкость, насыщенная едкой кислотой хлорорганики, разъедающей железо.
На Мозырском НПЗ по многолетней привычке, значит, не стали проверять качество нефти. И оборудование НПЗ на $ 100 млн. загублено. Завод будет год стоять на замене оборудования.
Россия половину добытой нефти отправляет на экспорт. Значит такая нефть могла попасть и на росс. НПЗ - Самара, Капотня, Рязань ... Пока молчат. Если прошляпили - жди дефицита топлива.

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30.04.2019 15:20
- гость -

Самое худшее - Европа отказалась принимать росс. нефть. А это половина наполнения росс. бюджета, оплата пенсий 40 млн. гражданам и зарплат 30 млн. бюджетникам и всё прочее. Репутация зарабатывается десятилетиями, а теряется на раз. Пока нефтепровод "Дружба" забит на протяжении 3000 км бракованной нефтью и она разъедает трубы. Куда её девать? Скачивать и сливать обратно в скважины? Строить после новые нефтепроводы ? Это не один год.
Худшей "диверсии" для России было и не придумать.
Судя по действиям Кремля, там паника. Ищут стрелочника. Ну не корешей же из Роснефти (чьё месторождение) и Транснефти обвинять ? Уже "нашли" диверсанта - частную компанию, имеющую нефтеналивной терминал в Самаре, через который проходит нефтепровод "Дружба". Мол коммерсант устроил диверсию и намеренно закачал в трубу едкую кислоту. Охота на ведьм, которая не спасёт инквизицию.

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30.04.2019 15:24
- гость -

еперь о серьёзности ситуации. Представьте, что в бак вашего авто залили смесь топлива с "царской водкой" и вы завели машину. Именно такая брага стоит по всему нефтепроводу. Бракованной нефти в трубах 3 млн.тн. Так что 1000 эшелонов, которые некуда девать и которые разъедают трубу в Украине, Беларуси и Европейской части России. Трубопровод выведен из строя и вскоре прохудится на всём протяжении. Может быть экологическая катастрофа, равная Чернобылю

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