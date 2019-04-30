Utair опровергла информацию о возможном прекращении деятельности

Пресс-служба авиакомпании Utair опровергла появившуюся информацию о рисках прекратить деятельность.
"Utair опровергает слухи о прекращении деятельности и будет совершать все полеты по расписанию. Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности", – говорится в сообщении перевозчика.
По словам представителей Utair, авиакомпания никогда не заявляла о возможной приостановке работы.
"Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершен на 31 декабря 2018 года", – заметили в авиакомпании.
Ранее авиакомпания Utair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности, в котором говорится, что перевозчик и дочерние компании в 2018 году понесли чистый убыток в размере почти 22 млрд рублей. В заключении отмечается, что сложившиеся обстоятельства и неопределенность могут вызвать серьезные сомнения в возможности Utair и ее дочерних компаний продолжать свою деятельность.
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