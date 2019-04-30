Росгвардия в преддверии майских праздников дала россиянам некоторые советы, в частности предлагая отказаться от соцсетей и наладить контакт с соседями, сообщает "Интерфакс".
Также рекомендуется обратиться в охранные организации перед выездом из города. "Несмотря на то, что мы не наблюдаем особого роста числа выездов групп задержания в праздничные и выходные дни, эта проблема сохраняет свою актуальность, о чем свидетельствует количество зарегистрированных краж на неохраняемых объектах в этот период", – рассказал старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.
Он отметил, что с начала 2019 года на пульты централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны пришло свыше 246 тысяч сигналов тревоги. Группы задержания совершили более 303 тысяч выездов после сигнала "тревога".
Белокопытов советует установить у квартир технические средства охраны. Также собеседник агентства посоветовал не оставлять ключи от жилья в почтовом ящике или под ковриками, закрывать форточки и двери.
В соцсетях рекомендуют не откровенничать о планах на праздники. Самое главное, как отметил Белокопытов, дружить с соседями, поскольку они всегда могут увидеть что-то подозрительное и при необходимости поднять тревогу.
Комментарии
Что то я не понял. Росгвардия - это бывшая вневедомственная охрана, ребята туповатые, но быстро приезжавшие, когда в магазине на тревожную кнопку нажимали. И их главарь Золотов из этого же теста (по нему видно). А теперь они типа ФСБ? Но в ФСБ отбор другой. Когда охранники магазинов успели поднять свой профессиональный уровень до уровня жандармерии (в интеллектуальном плане)?
У меня соседка в частном доме видела, как воры зашли в дом напротив и выносили ценности. И эта шалава даже в ментовку не позвонила. Она все видит и все сплетни собирает по улице, на этом ее функция заканчивается. И так почти все быдлососеди, а нормальные соседи всегда на работе.
т.е. 40 лет не дружили с соседями а тут ринулись знакомиться? они в дурку позвонят
оно мне нужно?