В Центробанке отметили, что россияне не верно трактуют рост ощущения недоступности определенных товаров при неизменных ценах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на бюллетень ЦБ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения" за апрель 2019 года.

В документе регулятора подчеркивается, что нельзя исключать следующую ситуацию: россияне запаслись деньгами перед Новым годом и тратили свои сбережения без внимания к ценам, а когда деньги кончились, все автоматически по ощущениям стало дорого.

Отмечается, что люди видят во всем и везде рост цен, однако на самом деле такое ощущение возникает из-за смещения пика предновогодних доходов. При этом аналитики регулятора не могут назвать одну причину обеспокоенности людей ощущением роста цен.

"Возможно, респонденты транслируют в свои оценки инфляции суждения об уровне цен, а не об их изменении", — говорится в бюллетене.

В этом случае причины повышения инфляционных ожиданий следует искать в динамике доходов домохозяйств в последние месяцы.

Как отметили в ЦБ со ссылкой на опрос фонда "Общественное мнение", респонденты отмечали значительный рост цен, по которым данные Росстата, напротив, демонстрируют стабильность или снижение в феврале-марте. Например, на ЖКХ, топливо и некоторые виды продовольствия.