Новыми профессиями пополнился рынок труда России

Новые профессии появляются в России из-за новых технологий, ведь здесь требуются специалисты с определенными знаниями, сообщает RT со ссылкой на директора по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирину Волошину.
"Так, появились специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве и техник по обслуживанию роботизированного производства", — отметила Волошина.
Кроме того, как она сообщила, на рынке труда появились специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений.
Оператор беспилотников — теперь тоже новая профессия.
Необходимой профессией стал и специалист по трудовой миграции. Он помогает мигрантам трудоустроиться в России, консультирует их по правовым и социальным вопросам. Эта профессия возникла из-за увеличения миграции, отметили во ВНИИ труда.
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