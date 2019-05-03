Старинное двухэтажное деревянное здание, являющееся памятником архитектуры, продают в Барнауле за 7,5 миллиона рублей. Как следует из объявления на сайте "Авито", за месяц цена снизилась почти на 2 миллиона. Общая площадь здания 1898 года постройки – 700 квадратных метров.
"Здание расположено на первой линии улицы Ползунова, в микрорайоне "Центр", на пересечении улицы Ползунова и Социалистического проспекта. Окружающая застройка – преимущественно объекты торгово-офисного назначения. Транспортная доступность отличная, объект расположен в непосредственной близости от остановки общественного транспорта "Площадь Свободы" – в 63 м, которая имеет 13 маршрутов городского транспорта, пешеходная доступность отличная. Территория асфальтирована, благоустроена. Парковка на прилегающей территории", – сказано в объявлении.
Отметим, что здание в исторической части Барнаула продают на фоне скандала со сносом старинной усадьбы купца Михайлова на улице Партизанской, где планируют возвести новый офис прокуратуры Алтайского края.
Ранее губернатор Виктор Томенко прокомментировал историю с усадьбой. По его словам, несколько лет назад участок земли был выведен из краевой собственности и передан в федеральную. Затем надзорным ведомством был разработан проект офиса, который прошел через Градостроительный совет, выделены деньги и процесс принял необратимый характер.
Комментарии
Ну что общественники? Скинемся? Или только орать можем?
Парковка на прилегающей территории
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здание без парковки для посетителей
за ним вроде можно встать было раньше, сейчас не знаю