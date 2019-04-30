Жительница Барнаула в судебном порядке добилась компенсации в размере 250 тысяч рублей, подав иск к МУП "Горэлектротранс".
Как сообщили в краевой прокуратуре, в феврале 2018 года водитель, управляя технически исправным трамвайным вагоном, осуществлял перевозку людей.
"Двигаясь по маршруту общественного транспорта №1, подъехав к остановке "Детская городская больница" на улице Попова для высадки-посадки пассажиров, водитель не убедился, что пассажир закончил высадку из салона трамвая, привел в действие механизм закрытия дверей, вследствие чего женщина выпала на дорогу. В результате данного происшествия, случившегося по вине работника МУП "Горэлектротранс", истец получила телесные повреждения, причинившие ей тяжкий вред здоровью", – констатируют в правоохранительном ведомстве.
Решением Индустриального районного суда краевой столицы потерпевшей в счет компенсации морального вреда с ответчика взыскано 250 000 рублей. Это решение пытались обжаловать, но Алтайский краевой суд оставил данный вердикт без изменения.
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