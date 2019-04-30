Давным-давно, высоко-высоко в горах, там, где из земли ключом бьет "Боржоми", появилась грузинская кухня. Пряно-острая, как грузинский характер, она покоряет гурманов всего мира своими неповторимыми сочетаниями. Если вы до сих пор не познали мир блюд этой кухни, если вы не приправляете овощи кинзой и не называете баклажан красивым словом "бадриджаби", то чтение нашей статьи наверняка приведет вас к гастрономическим открытиям.

Мы расскажем вам о трех ярких блюдах грузинской кухни, мимо которых просто невозможно пройти. Приготовьте ваши рецепторы, ведь даже словесное описание этих шедевров кулинарии выглядит очень вкусно!

ХАЧАПУРИ: СЫРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Конечно, главная жемчужина грузинского топа блюд – хачапури. Это закрытый пирожок из нежнейшего теста с сочной начинкой из сыра и яйца. Единого рецепта хачапури не существует. Есть хачапури имеретинские – по сути, это просто круглый пирог с начинкой. Мегрельские на них очень похожи, только сверху покрыты аппетитной корочкой расплавленного сыра сулугуни. Гурийские напоминают чебурек или "закрытую пиццу" кальцоне, аджарские пекут в форме лодочки и заливают сверху сырым яйцом, а хачапури "Пеновани" пекут из воздушного слоеного теста и складывают конвертом. Их так много, но всех объединяет одно: хачапури – сочетание изумительного вкуса выпечки и простоты приготовления.

АДЖАПСАНДАЛИ: СОЧНО И АРОМАТНО

Это какая-то детская обувь? Ну что вы, это аджапсандали – баклажаны, тушеные в сковороде на растительном масле с сочными помидорками, сладким перцем, чесноком, луком, зеленью кинзы и базилика и ароматными грузинскими приправами. Почувствуйте этот аромат, ммм... Блюдо восхитительно в своей универсальности – это и салат, и отличный гарнир к мясу, а еще вкуснейшая закуска к вину. Отлично подойдет вегетарианцам и разнообразит выбор горячих блюд. А как просто приготовить! Можно порадовать даже внезапных гостей.

ХИНКАЛИ: ПЕЛЬМЕНИ С "ХВОСТИКОМ"

В России пельмени, а в Грузии хинкали. Но так ли они похожи? Начинка для этого блюда готовится из говядины или свинины, реже – из баранины, другие виды мяса не используются. Зато в обязательном порядке добавляется много различных специй и зелени: у каждого повара свой секрет идеальной начинки. Важный элемент в создании хинкали – работа над формой. Традиционно грузинские хозяйки лепят их таким образом, чтобы на верхушке получился небольшой "хвостик" из теста. Чтобы ощутить всю полноту вкуса, готовые хинкали берут за этот "хвостик" и откусывают остальную часть. Согласитесь, пельмени едят совсем не так!

ГДЕ ОТВЕДАТЬ В БАРНАУЛЕ

Где же попробовать настоящую грузинскую еду, если не хочется тратить время на старания у плиты? Есть отличный вариант с уютным интерьером, приятными ценами и самым настоящим духом Грузии – кафе "Хинкальная" в ТРЦ "Пионер". Харчо, чахохбили, лобио и, конечно, знаменитые хинкали от шеф-повара – тут точно есть что съесть! А еще вы можете попробовать настоящий грузинский сыр, вкус которого изумит даже самого искусного сыродела горной страны.

Что может быть лучше вкуса популярных грузинских блюд? Только специальные предложения в "Хинкальной"! В просторном зале, рассчитанном более чем на 100 мест, вы можете организовать банкет своей мечты. А еще Грузия может приехать прямо к вам домой: на сайте можно заказать доставку – примчится со скоростью лучших грузинских скакунов.

Ждем вас!

ТРЦ "ПИОНЕР"

г. Барнаул, проспект Ленина, 102 в

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