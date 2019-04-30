Долг по заработной плате, образовавшийся почти перед тремя сотнями работников Алтайского моторного завода, погасило руководство предприятия, сообщили в региональной прокуратуре.
"Установлено, что перед 298 работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за февраль 2019 года в размере свыше 6,4 миллиона рублей. В адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое рассмотрено и удовлетворено", – отмечают в надзорном ведомстве.
Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности, ему назначено предупреждение.
Отметим, что ситуация с долгами по зарплате на моторном заводе периодически повторяется. В дело приходится вмешиваться прокуратуре.
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