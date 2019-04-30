Подростки в масках и с битами отобрали у 12-летнего ребенка телефон и деньги в Барнауле, а затем вернули и назвали произошедшее пранком.
Об инциденте в паблике barnaul 22 сообщила мать мальчика, уточнив, что это случилось около 16:00 29 апреля недалеко от ТРЦ "Европа".
К сыну горожанки подошли двое ребят 14-15 лет. По словам женщины, они были в масках и с битами. Подростки стали угрожать школьнику, что изобьют его, потребовали телефон и деньги."После того, как это им было отдано, они вернули все обратно со словами: "Извини, парень, это пранк!", – добавляет автор заметки.
Женщина задается вопросом, как можно так шутить. Сейчас по данному факту полицией проводится проверка.
Комментарии
когда включается камера, люди начинают вести себя как идиоты