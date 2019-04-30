Регулярную практику скрытых проверок общественного транспорта внедряет полиция в Алтайском крае, заявил 30 апреля начальник регионального главка МВД России Андрей Подолян.
По словам генерал-майора полиции, им дано поручение руководству краевой Госавтоиснпекции об организации негласных проверок.
"Сотрудник полиции садится в автобус как обычный пассажир и наблюдает, какие нарушения есть. Я считаю, скрытые проверки являются одной из самых эффективных мер работы по выявлению нарушений", – объяснил механизм такой работы Андрей Подолян.
Также он отметил, что подобные мероприятия проводились полицией и ранее, но теперь такого рода проверки станут регулярными.
Комментарии
трындение по телефону без перерыва - нарушение?
"Сотрудник полиции садится в автобус как обычный пассажир и наблюдает, какие нарушения есть."
Пусть "сотрудник" попробует с утра залезть в маршрутное такси номер 27, и если у него получится, то увидит, что в нарушение ПДД в этом автобусе куча стоячих пассажиров (как селедки в банке), коих в данном автобусе "повышенной комфортности" быть не должно.
Надо ещё нанять общественников , чтобы ментов проверяли