Более 1 000 продуктовых наборов для ветеранов Великой Отечественной войны собрали в Медиагруппе "FM-Продакшн" в рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу". Напомним, в 2019 году марафон проходит сразу в трех городах – Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске.
Накануне Дня Победы сотрудники Медиагруппы "FM-Продакшн" в Бийске подготовили первые подарки, собранные для героев войны благодаря помощи организаций и жителей города.
Централизованное поздравление ветеранов прошло в Бийской городской общественной организации, Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Вручить подарки и сказать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной приехали ведущие эфиров — Наталья Сидорова, Юлия Иванова, Александр Койнов, а также Алина Бей, душевно исполнившая для всех военно-патриотические песни.
Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за Победу" стартовал в Барнауле 18 марта 2019 года. Его запустила Медиагруппа "FM-Продакшн". О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.
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