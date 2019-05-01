Что за праздник 1 мая и когда его начали отмечать

1 мая 2019 года для россиян начинаются длинные праздничные выходные, которые завершатся в воскресенье, 5 мая. Мини-отпуск открывает Первомай – праздник с богатой историей, который во многих странах мира отмечается с XIX века. Однако, как показывают социологические опросы, в последние годы многие россияне воспринимают Первомай лишь как дополнительный выходной и не считают его особенной датой. Amic.ru вспоминает, как появился праздник, и рассказывает, в каких странах принято отмечать День труда.
Праздник труда есть во многих странах мира, в большинстве из них его отмечают 1 мая или в первый понедельник мая. У даты есть много разных названий: Праздник весны и труда (Таджикистан, Россия), Праздник единства народов Казахстана (Казахстан), День труда (Украина, Белоруссия, Киргизия, Китай, Пакистан, Шри-Ланка).
В США тоже есть День труда, но его отмечают в первый понедельник сентября, а в Японии День благодарности труду празднуют 23 ноября. В целом, праздники труда есть в 142 странах мира.
В Российской империи датой появления Дня международной солидарности трудящихся можно считать 1890 год, когда в Варшаве (входила в состав Российской империи, – прим. ред.) произошли стачки 10 тысяч рабочих. В 1901 году на первомайских выступлениях рабочих в Тбилиси, Петербурге, Харькове и Гомеле впервые прозвучали лозунги "Долой самодержавие!". После Февральской революции 1917 года Первомай стали праздновать массово и открыто. Государственный статус праздник получил в 1918 году, сначала его отмечали как День Интернационала, а с 1972 года название изменили на День международной солидарности трудящихся – Первое мая.
В 1992 году после развала СССР праздник переименовали в Праздник весны и труда, однако традиционные общественно-политические первомайские демонстрации и митинги проводятся и по сей день.
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