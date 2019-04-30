Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от престола, сообщает RT со ссылкой на NHK.

Абэ в своем послании выразил императору и императрице Митико признательность от имени японского народа: "Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия".

Ранее император Японии завершил серию ритуалов перед отречением от престола. В черном шелковом головном уборе и уникальном облачении по придворной моде раннего Средневековья он посетил на территории дворцового комплекса в центре Токио святилища, посвященные верховной богине Солнца Аматэрасу. Отмечается, что серия ритуалов, связанных с отречением от престола Акихито, проходила с 12 марта.

Президент России Владимир Путин выразил признательность отрекающемуся от престола императору Японии Акихито за внимание к российско-японским отношениям. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваше Величество, хотел бы выразить искреннюю признательность за Ваше внимание к российско-японским отношениям, которые получили заметное развитие в годы Вашего пребывания на императорском престоле", — говорится в послании.

Путин надеется, что взаимовыгодные связи между двумя странами продолжат укрепляться на всех направлениях.

Акихито — 125-й император Японии, старший сын императора Хирохито. Он родился в 1933 году, взошел на трон в 1989 году. В декабре 2017 года, в день своего 84-летия, император заявил о намерении начать подготовку к передаче трона. В августе 2016 года он записал видеообращение, в котором выразил желание отречься от престола вследствие преклонного возраста в пользу своего старшего сына Нарухито.