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"Новая городская свалка" формируется в районе барнаульских новостроек

, ИА "Амител"
Горожане жалуются в социальных сетях на то, что сами горожане выбрасывают мусор где попало

Несанкционированные помойки образовались на улицах Лазурной и Кутузова/ Фото: Алексей Иванов, Максим Пикунов/ vk.com/barneos22

Жители Барнаула выражают в социальных сетях негодование тем, что нерадивые граждане выбрасывают мусор где попало и сами же создают "новую городскую свалку".

В паблике Barnaul 22 опубликованы снимки с улиц Лазурная и Кутузова. "На улице Лазурная возле новой ленты образуется новая городская свалка. Везут все: диваны, елки, отходы", — отмечает автор фотографии.

Что касается ситуации с несанкционированной свалкой на улице Кутузова, то по словам еще одного барнаульца, и здесь отходы складируют местные жители.

"Мусор годами копится", — негодует горожанин.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.04.2019 15:34
- гость -

страна жалобщиков

0  0
30.04.2019 15:43
Дворник с метлой

Между прочим в тарифы регоператора включены затраты по ликвидации несанкционированных свалок. Так-то эти нерадивые тоже должны платить за мусор. Или нет?

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30.04.2019 15:46
- гость -

а ниче если там садоводы то же все кидают?

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