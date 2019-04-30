Несанкционированные помойки образовались на улицах Лазурной и Кутузова/ Фото: Алексей Иванов, Максим Пикунов/ vk.com/barneos22
Жители Барнаула выражают в социальных сетях негодование тем, что нерадивые граждане выбрасывают мусор где попало и сами же создают "новую городскую свалку".
В паблике Barnaul 22 опубликованы снимки с улиц Лазурная и Кутузова. "На улице Лазурная возле новой ленты образуется новая городская свалка. Везут все: диваны, елки, отходы", — отмечает автор фотографии.
Что касается ситуации с несанкционированной свалкой на улице Кутузова, то по словам еще одного барнаульца, и здесь отходы складируют местные жители.
"Мусор годами копится", — негодует горожанин.
Комментарии
страна жалобщиков
Между прочим в тарифы регоператора включены затраты по ликвидации несанкционированных свалок. Так-то эти нерадивые тоже должны платить за мусор. Или нет?
а ниче если там садоводы то же все кидают?