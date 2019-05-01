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Хоккейный "Алтай" на фоне ребрендинга избавился сразу от 19 игроков

, ИА "Амител"
Команда со следующего сезона может сменить название на "Мотор"

Хоккейный клуб "Алтай" на фоне разговоров о ребрендинге расстался сразу с 19 игроками. В основном это основа команды этого сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, "Алтай" по различным причинам покинули вратари Александр Власов и Кирилл Волохин, защитники Данил Сурков, Егор Стронов, Виталий Уткин, Евгений Касицкий, Кирилл Брагин, Владимир Бэр, Валерий Глухов, нападающие Кирилл Гай, Алексей Разумов, Владислав Шляхтов, Денис Печенкин, Кирилл Кононов, Захар Чернов, Никита Горчилин, Илья Кузиков, Роман Решетников, Кирилл Угаров.

Однако контракты был продлены с восемью хоккеистами, которые продолжат играть за главную краевую команду. Новые соглашения подписали нападающие Дмитрий Ковязин, Владимир Соболев, Артем Евстифеев, Андрей Локтев, Илья Завьялов, Сергей Гриценко, защитник Роман Исрафилов, а также голкипер Данил Тимченко.

Ранее сообщалось, что со следующего года главная команда края может сменить название. В кулуарах обсуждается, что команда может вернуться к легендарному названию "Мотор". Именно с ним многие любители хоккея связывают главные успехи в алтайском спорте. Кроме того, недавно клуб возглавил новый директор – Руслан Чайкин.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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