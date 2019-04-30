Длинные майские выходные в Алтайском крае успеют отметиться очень разными погодными условиями — первомай выдастся ненастным, но затем начнет потепление.
Напомним, 30 апреля и 1 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение. По информации алтайского Гидрометцентра, ночью и в первой половине дня 1 мая в крае ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, грозы, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в конце дня 30 апреля и ночью 1 мая местами порывы 20-25 метров в секунду.
В отдельных районах края возможно появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.
Ночью 1 мая будет 0...-5 градусов, по юго-востоку края 0...+5 градусов. Дневные температуры составят +4...+9 градусов.
А вот уже 2 мая осадки в регионе сойдут на нет. В ночь на четверг температуры составят -2...-7 градусов. Днем будет +8...+13 градусов.
В пятницу, 3 мая, ночью термометры покажут 0...-5 градусов, днем будет +11...+16 градусов. Местами в предгорьях в этот день ожидается небольшой дождь.
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