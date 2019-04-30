99,9% населения Горного Алтая перешло на цифровое телевидение

На просмотр цифрового телевидения в Республике Алтай перешли 99,9% населения, охват составил 190 населенных пунктов, в которых насчитывается 77 702 домохозяйства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Республиканские власти добавляют, что на сегодняшний день осталось перевести на цифровое телевидение 113 домохозяйств. 92 из них находятся в Горно-Алтайске и 21 — в Майминском районе.
"В рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" в регионе было построено 147 объектов, которые позволили обеспечить охват цифровым вещанием 97,1% населения республики. При этом 2,9% населения Республики Алтай в 39 населенных пунктах (2121 домовладение) оказались вне зоны охвата цифровым вещанием, где прием программ был возможен только с использованием системы спутникового вещания. На сегодняшний день данные села полностью обеспечены спутниковым оборудованием", — констатируют в правительстве.
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