Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск

Вторник, 30 апреля, у россиян сокращенный рабочий день, поскольку это предпраздничный рабочий день и его продолжительность сокращается на один час, также будет и в среду, 8 мая, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.

Как пояснила профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Любовь Храпылина, норма сокращения на час сложилась исторически по договоренности между профсоюзами и работодателями.

Если же внутри трудового коллектива работодатель хочет установить свои правила, то ему никто не мешает этого сделать. Он может перед праздниками как распустить весь коллектив, так и заставить работать полный день. А вот не продлить отпуск, если он совпал с выходными или праздничными днями, работодатель не может. В трудовом законодательстве четко закреплено: если отпуск пришелся на праздники, то он продлевается на количество праздничных дней.

Праздничных дней в мае — девять. Сначала россияне будут отдыхать пять дней с 1 по 5 мая включительно. Первая рабочая неделя мая будет короткой. В связи с празднованием Дня Победы (9 мая) рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, а дальше снова длинные выходные — с 9 по 12 мая включительно.

При этом, так как длинные выходные утверждены постановлением правительства, за них начисляется зарплата в полном объеме. То есть россияне будут отдыхать, а деньги продолжат "капать". В короткие предпраздничные дни зарплата тоже не урезается.

Однако, как уточнила Храпылина, если у человека работа сдельная, то есть его зарплата напрямую зависит от выработки, тогда он получит деньги именно за столько рабочих часов или произведенной продукции, за сколько оговорено в трудовом договоре. Это, например, относится к различным сборочным производствам, всевозможным образовательным услугам. Торговля и сфера услуг также живут своей жизнью. Там независимо от праздников зарплата зависит от выработки — то есть продаж и интенсивности оказываемых услуг. К примеру, не захочет салон красоты делать в праздники красивые прически, значит, его сотрудники потеряют в деньгах.