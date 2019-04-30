Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году на празднование Дня Победы в Москве не ожидают визитов иностранных лидеров, поскольку в этом году это событие не уникальное, пишет "Российская газета".

"Нет, это не уникальная ситуация, каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия", — заявил Песков.

"Вы знаете, что в следующем году мы все будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату, вот это будет год действительно особенный. Сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные праздники глав государств", — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что в России никого из глав иностранных государств на празднование 74-летия Великой Победы не ждут, поскольку Кремль никого специально не приглашал.

В прошлом году на параде были лишь президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а в 2017-м году в Москву приехал только президент Молдавии Игорь Додон.