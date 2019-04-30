Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году на празднование Дня Победы в Москве не ожидают визитов иностранных лидеров, поскольку в этом году это событие не уникальное, пишет "Российская газета".
"Нет, это не уникальная ситуация, каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия", — заявил Песков.
"Вы знаете, что в следующем году мы все будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату, вот это будет год действительно особенный. Сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные праздники глав государств", — заключил Песков.
Ранее сообщалось, что в России никого из глав иностранных государств на празднование 74-летия Великой Победы не ждут, поскольку Кремль никого специально не приглашал.
В прошлом году на параде были лишь президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а в 2017-м году в Москву приехал только президент Молдавии Игорь Додон.
Комментарии
Сказочный с каждом годом уникальнее и уникальнее
международный игнор в РФ считают уникальностью
Мероприятие называется - «Путин и Победа». Это он
так своё величие взращивает, свои амбиции поднимает,
эго тешит, рейтинг лицемерием и лицедейством удерживает.
А то, что не видят «ничего необычного» - ничего удивительного.
Двадцать лет после Победы в 1945 , вообще, о фронтовиках не
вспоминали, когда большинство еще живы были, даже
праздника такого не было, а в 1965 году решили сделать
красным днём и праздником. Безруких, безногих на Соловки
отправляли, чтобы не портили картины социалистических
городов, а теперь устраивают показуху, когда никого уже в
живых не осталось, гром литавров, бой барабанов, мощь
танков, да грохот фейерверков. Вот у тех, выживших, надо
было в ногах валяться, их квартирами обеспечивать и достойные
деньги платить, при жизни на руках носить.