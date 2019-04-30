Красноярские врачи спасли мужчину, которого нашли в снегу замерзшим до такой степени, что даже снежинки не таяли на его лице, сообщает пресс-служба красноярской краевой клинической больницы, рассказывая полную историю спасения.

22 апреля охранники на территории промышленного предприятия нашли лежащего в снегу человека. "Пациент был ледяной на ощупь, на лице не таяли снежинки, периферический пульс не прощупывался, аускультативно прослушивались глухие тоны сердца", — рассказал реаниматолог Дмитрий Мицуков.

"Невозможно было представить, что человек выживет. Но, конечно, для больного делалось все необходимое", — вспоминает медсестра Ирина Рымша.

В какой-то момент у пациента произошла фибрилляция желудочков сердца. Медики решились проводить реанимационные мероприятия. Его сердце били током в пять тысяч вольт — и так 24 раза. Через два часа мужчина стал теплым и розовым.

"Шел второй час реанимационных мероприятий, но мы не могли отступить. Во-первых, мы обязаны были бороться до конца, а во-вторых, анализы пациента давали надежду на благоприятный исход", — отметил Мицуков, добавив, что был приглашен второй реаниматолог, потому что в одиночку справиться с длительной реанимацией невозможно.

Сообщается, что когда мужчина пришел в себя, он не реагировал ни на что. Однако через день стало ясно, что с ним все в порядке. Он даже начал читать стихи, указывая, что ему почему-то вспоминаются именно детские стишки.

Как выяснилось, накануне мужчина 1964 года рождения по имени Владимир Яковлевич был на стройке, где выпил. Как оказался спящим в снегу, он не помнит.