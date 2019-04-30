Перед горожанами речные суда выстроились в линию и прошли вдоль берега / Фото: Екатерина Смолихина ИА "Амител"
Во вторник днем, 30 апреля, в Барнауле на Оби прошел парад речных судов по случаю открытия сезона речной навигации. На данный момент на набережной в краевой столице проходит праздник, посвященный старту пассажирской навигации.
Перед горожанами речные суда выстроились в линию и прошли вдоль берега.
Комментарии
Мы были , нам понравилось. И народу было много. Молодцы.
Немного дезинформировали, но ни чего. Писали что на речном, а главное действие развернулось напротив новой набережной...
Чёт большего ожидал.
А где жемчужины барнаульского флота - прогулочные баржи?