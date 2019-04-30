Россияне не хотят никакого экзотического отдыха на майских выходных

Подавляющее большинство россиян проведут праздничную неделю со своими близкими или на даче, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Оказалось, что 87% респондентов предпочитают традиционный досуг чему-то экстраординарному. 39% россиян планируют провести праздничные выходные с семьей, 21% наших соотечественников отправится на огороды и садовые участки, 15% опрошенных устроят хотят пикник или туристский поход.
12% россиян будут принимать гостей или сами пойдут в гости, а 8% респондентов займутся ремонтом или уборкой.
Также отмечается, что 16% россиян будут работать в праздники.
32% жителей России воспринимают Первомай как Международный день солидарности трудящихся. Для 31% опрошенных этот день означает праздник весны, и столько же респондентов воспринимают 1 Мая просто как выходной день. Мнения о том, стоит ли отмечать сам праздник, разделились поровну.
Всероссийский опрос был проведен 27 апреля. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.
Комментарии
А может не могут позволить?