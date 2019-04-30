Депутат Александр Старовойтов во вторник, 30 апреля, внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о наказании для чиновников за оскорбления граждан, размещенный в думской электронной базе данных.
В пояснительной записке отмечается, что проектом предлагается "уравнять" правовое положение представителей власти и граждан страны в целях "восстановления социальной справедливости".
За оскорбление, совершенное должностным лицом, предлагают наказывать штрафом в размере от 500 тыс. до 800 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.
В некоторых случаях, если оскорбление было допущено в СМИ или в ходе публичного выступления, а также если оно прозвучало от лица, занимающего государственную должность РФ, региона или главы органа местного самоуправления, могут быть применены повышенные санкции.
Самое большое наказание предусмотрено, если оскорбление было сопряжено с насилием или угрозой его применения — от 3 до 5 лет лишения свободы.
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