Почти все жители Донбасса пожелали получить российский паспорт

Опрос жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик показал, что подавляющее большинство граждан хотят обзавестись российским паспортом, передает ТАСС со ссылкой на представителя главка российского МВД по вопросам миграции Кирилла Адзинова.
"86% населения изъявили желание получить российское гражданство", — отметил Адзинов.
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.
Путин подчеркнул, что вопрос о паспортах носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, но и гражданам всей Украины.
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