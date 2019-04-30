Парад речных судов прошел на Оби в Барнауле 30 апреля по случаю открытия сезона речной навигации.
Вечером во вторник на набережной в краевой столице проходит праздник, посвященный старту пассажирской навигации.
Перед горожанами речные суда выстроились в линию и прошли вдоль берега.
Комментарии
Жаль, не было "Зорь" и "Ракет", которые некоторые небедные и до сих пор уважаемые граждане (не судимые) продали в КНР...
Очень похоже на прорыв кораблей ВМФ Украины под Крымский мост,только без стрельбы,и захвата военнопленных.