С приходом весны на улице становится все теплее: хочется дышать свежим воздухом и наслаждаться приятной погодой. Но поездки в душном транспорте по бесконечным пробкам приятными не назовешь. Именно по этой причине многие задумываются над альтернативными средствами передвижения в теплое время года. Магазин смартфонов и гаджетов AVplaza.ru* предлагает обратить внимание на электросамокат KickScooter ES2* от компании Ninebot by Segway*.

Дизайнеры отлично поработали над внешним видом: поначалу даже сложно понять, электрический это самокат или нет. Классические плавные линии деки переходят в массивную рулевую стойку, в которой скрыты батарея, провода и электронные модули. Самокат выглядит стильно не только потому, что все самое интересное спрятано внутри, но и благодаря черно-серебристому цветовому решению.

ES2 вполне компактный: его длина составляет 100 см, ширина в рулевой части 43 см, высота от земли до верхней точки руля – 111 см. Важный момент: вес модели – 12,5 кг, а высота руля не регулируется. И хотя для большинства взрослых людей такие габариты будут комфортны, эти нюансы все же следует учесть при покупке девайса в подарок.

Корпус модели изготовлен из легкого алюминиевого сплава высокой прочности. Дека покрыта тонким слоем силикона, что обеспечивает надежное сцепление с обувью даже при намокании поверхности. Несомненный плюс – силикон легко отмыть от пыли и грязи.

По бокам передней части деки находятся светоотражающие наклейки, а на задней расположены полноценные габаритные огни с тремя яркими светодиодами в каждом. При торможении они выполняют роль стоп-сигнала: мигают, привлекая внимание. Во внутреннюю часть деки установлено 16 светодиодов, благодаря которым самокат может похвастаться наличием атмосферной подсветки.

Диаметр колес самоката составляет 8 дюймов – типичный городской вариант для ровных дорог без особенных препятствий. Конечно, жесткие цельнолитые покрышки хуже поглощают неровности дорог, однако им совершенно не грозят проколы и сдутие. А с небольшими ямками и кочками отлично справляется подвеска, установленная не только на переднем, но и на заднем колесе.

Механизм складывания достаточно удобный, оснащен амортизирующими резинками и фиксатором. На практике все работает легко, защелка держится очень крепко, а сам язычок защелки складывается, чтобы не задевать его при езде. Для парковки самоката без складывания предусмотрена подножка.

Заднее крыло конструктивно выполняет функцию механического тормоза. В отличие от плоской тормозной пластины, здесь с внутренней стороны применяется многореберный профиль. Эффективность такой конструкции максимальна, в особенности при торможении в мокрых условиях.

Встроенный аккумулятор LG* высокого качества состоит из 20 батарей общей емкостью 5200 мАч, что позволяет проехать на одном заряде около 30 км при средней скорости 15-20 км/ч. Если этого будет недостаточно – всегда есть возможность установить дополнительную батарею, которая повысит скорость до 30 км/ч и увеличит запас хода до 45 км. Полная зарядка штатной батареи занимает четыре часа и осуществляется через порт, расположенный на рулевой стойке. Он находится высоко над землей и закрывается мягкой резиновой заглушкой, что исключает попадание в него брызг при езде по лужам.

Руль у Ninebot by Segway Kickscooter ES2 очень удобный, при этом без излишеств. За прорезиненные ручки удобно держаться, грипсы прочно сидят на своем месте. Сам руль поворачивается в обе стороны на 60 градусов, что вполне достаточно для маневрирования даже в стесненных пространствах. На левой ручке руля расположен курок переднего тормоза, на правой – курок акселератора. В передней части рулевой стойки находится светодиодный фонарь, выполняющий функцию ходового огня.

Бортовой компьютер Ninebot KickScooter ES2 имеет лаконичное табло, которое показывает самые важные данные: текущую скорость, уровень заряда батареи, режим езды, соединение со смартфоном, а также есть индикатор ошибки. Навигация в меню осуществляется с помощью единственной кнопки путем коротких или длинных нажатий.

Для полноценного управления самокатом служит бесплатное приложение Segway-Ninebot, доступное для платформ iOS* и Android*. Связь со смартфоном обеспечивается через модуль Bluetooth*. В программе отображается текущее состояние устройства и параметры его использования: скорость, мощность, уровень заряда. С помощью приложения можно заблокировать электросамокат, менять настройки, задавать максимальную скорость в режимах, регулировать запуск круиз-контроля, обновлять прошивку контроллера и следить за его температурой.

Резюмируя все вышеперечисленное, эксперты однозначно рекомендуют электросамокат Ninebot by Segway KickScooter ES2 к приобретению. Присутствие всех современных функций и стильный дизайн выгодно выделяют его среди конкурентов. Модель однозначно порадует своего обладателя быстрым и экономичным перемещением по городским улицам.

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