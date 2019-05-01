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Наслаждаясь свободой: какой электросамокат выбрать для города

, ИА "Амител"
Почему эксперты рекомендуют остановить свой выбор на самокате Ninebot by Segway Kickscooter ES2

С приходом весны на улице становится все теплее: хочется дышать свежим воздухом и наслаждаться приятной погодой. Но поездки в душном транспорте по бесконечным пробкам приятными не назовешь. Именно по этой причине многие задумываются над альтернативными средствами передвижения в теплое время года. Магазин смартфонов и гаджетов AVplaza.ru* предлагает обратить внимание на электросамокат KickScooter ES2* от компании Ninebot by Segway*.

Дизайнеры отлично поработали над внешним видом: поначалу даже сложно понять, электрический это самокат или нет. Классические плавные линии деки переходят в массивную рулевую стойку, в которой скрыты батарея, провода и электронные модули. Самокат выглядит стильно не только потому, что все самое интересное спрятано внутри, но и благодаря черно-серебристому цветовому решению.

ES2 вполне компактный: его длина составляет 100 см, ширина в рулевой части 43 см, высота от земли до верхней точки руля – 111 см. Важный момент: вес модели – 12,5 кг, а высота руля не регулируется. И хотя для большинства взрослых людей такие габариты будут комфортны, эти нюансы все же следует учесть при покупке девайса в подарок.

Корпус модели изготовлен из легкого алюминиевого сплава высокой прочности. Дека покрыта тонким слоем силикона, что обеспечивает надежное сцепление с обувью даже при намокании поверхности. Несомненный плюс – силикон легко отмыть от пыли и грязи.

По бокам передней части деки находятся светоотражающие наклейки, а на задней расположены полноценные габаритные огни с тремя яркими светодиодами в каждом. При торможении они выполняют роль стоп-сигнала: мигают, привлекая внимание. Во внутреннюю часть деки установлено 16 светодиодов, благодаря которым самокат может похвастаться наличием атмосферной подсветки.

Диаметр колес самоката составляет 8 дюймов – типичный городской вариант для ровных дорог без особенных препятствий. Конечно, жесткие цельнолитые покрышки хуже поглощают неровности дорог, однако им совершенно не грозят проколы и сдутие.  А с небольшими ямками и кочками отлично справляется подвеска, установленная не только на переднем, но и на заднем колесе.

Механизм складывания достаточно удобный, оснащен амортизирующими резинками и фиксатором. На практике все работает легко, защелка держится очень крепко, а сам язычок защелки складывается, чтобы не задевать его при езде. Для парковки самоката без складывания предусмотрена подножка.

Заднее крыло конструктивно выполняет функцию механического тормоза. В отличие от плоской тормозной пластины, здесь с внутренней стороны применяется многореберный профиль. Эффективность такой конструкции максимальна, в особенности при торможении в мокрых условиях.

Встроенный аккумулятор LG* высокого качества состоит из 20 батарей общей емкостью 5200 мАч, что позволяет проехать на одном заряде около 30 км при средней скорости 15-20 км/ч. Если этого будет недостаточно – всегда есть возможность установить дополнительную батарею, которая повысит скорость до 30 км/ч и увеличит запас хода до 45 км. Полная зарядка штатной батареи занимает четыре часа и осуществляется через порт, расположенный на рулевой стойке. Он находится высоко над землей и закрывается мягкой резиновой заглушкой, что исключает попадание в него брызг при езде по лужам.

Руль у Ninebot by Segway Kickscooter ES2 очень удобный, при этом без излишеств. За прорезиненные ручки удобно держаться, грипсы прочно сидят на своем месте. Сам руль поворачивается в обе стороны на 60 градусов, что вполне достаточно для маневрирования даже в стесненных пространствах. На левой ручке руля расположен курок переднего тормоза, на правой – курок акселератора. В передней части рулевой стойки находится светодиодный фонарь, выполняющий функцию ходового огня.

Бортовой компьютер Ninebot KickScooter ES2 имеет лаконичное табло, которое показывает самые важные данные: текущую скорость, уровень заряда батареи, режим езды, соединение со смартфоном, а также есть индикатор ошибки. Навигация в меню осуществляется с помощью единственной кнопки путем коротких или длинных нажатий.

Для полноценного управления самокатом служит бесплатное приложение Segway-Ninebot, доступное для платформ iOS* и Android*. Связь со смартфоном обеспечивается через модуль Bluetooth*. В программе отображается текущее состояние устройства и параметры его использования: скорость, мощность, уровень заряда. С помощью приложения можно заблокировать электросамокат, менять настройки, задавать максимальную скорость в режимах, регулировать запуск круиз-контроля, обновлять прошивку контроллера и следить за его температурой.

Резюмируя все вышеперечисленное, эксперты однозначно рекомендуют электросамокат Ninebot by Segway KickScooter ES2 к приобретению. Присутствие всех современных функций и стильный дизайн выгодно выделяют его среди конкурентов. Модель однозначно порадует своего обладателя быстрым и экономичным перемещением по городским улицам.

AVplaza.ru спешит обрадовать всех, кто пожелает приобрести электросамокат Ninebot by Segway KickScooter ES2, гироскутер Ninebot by Segway miniPRO 320 либо моноколесо Ninebot by Segway ONE S2!* При покупке этих моделей электротранспорта мы дарим фирменный USB*-рюкзак от Ninebot by Segway. Оформить заказ можно на нашем сайте avplaza.ru, по телефону 8 800 333 0348 или в розничных отделах по адресу: г. Барнаул, ТЦ "Европа", 2 этаж и ТРЦ "Галактика", 2 этаж.

*ЭйВи Плаза.ру, КикСкутер ИЭс2, Найнбот бай Сигвей, ЭлДжи, ИОС, Андроид, блютуф, Мини ПРО 320, Уан Эс2, ЮЭсБи – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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