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По вине соседей, сжигавших траву, мать и дочь остались без дома

, ИА "Амител"
История о том, как сгорело шесть лет труда и жизни 

Каждый день Любовь приходит на то место, где стоял ее дом. Он сгорел в пожаре. Приходит, чтобы покормить пса. Верное животное, которое не бросило хозяйку, когда жилище охватило пламя. Не бросает до сих пор, охраняя голые стены из газобетона. 

Приходить на пожарище страшно. Перед глазами снова проносится весь тот день – до каждой минуты. 

13 апреля... С утра Люба прибралась на своем участке и решила ненадолго сходить по делам. По пути встретила новых соседей – владельцев участка рядом. 

Поговорили, познакомились. 

"Вы только не сжигайте сегодня мусор. Ветер сильный, – предупредила Люба. – Не дай Бог, что-нибудь случится...". 

Случилось. 

Любовь еще не пришла домой. Раздается звонок от ее старенькой мамы: "Люба, наш дом горит!". 

Соседи не послушали доброго и мудрого совета. Жгли сухостой. Огонь разошелся. Хозяева участка бросились спасать свои постройки. Не успели опомниться, а пламя пробирается к дому Любы. В доме осталась мама, которой 77 лет. 

Страшно подумать, но в это время мама решила прилечь отдохнуть. Заснула. Если бы не собака, которая начала не просто лаять, а голосить, женщина бы не проснулась. 

И вот, сгорело все. 

Остались только стены, которые тоже пришли в негодность. Газобетон дал трещину. Восстановить ничего нельзя – так сказали эксперты после пожара. 

Шесть долгих лет Любовь не жалела себя, чтобы построить свой дом для себя и мамы. Вкалывала на трех работах и урывками следила за строительством. 

У них не было своего угла. Люба снимала квартиру, ее мама жила с мужчиной, после смерти которого ей ничего не осталось. 

Дом был их надеждой на спокойную жизнь. Свой угол для мамы на склоне нет. Да и Люба уже немолода. Снова пройти тот путь, работая на износ, чтобы построить дом, женщина уже не выдержит. 

Сейчас им нужно все, потому что их имущество, накопленное годами, превратилось в пепел. 

С особенной грустью Любовь вспоминает о своей швейной машинке. Дорогая, кормилица, источник дополнительного заработка. 

Любовь показывает фотографии с пожарища: "Вот здесь стояла машинка". 

 

Но видно лишь груду черноты, да клочки обгоревших материалов. А ведь раньше сверху на антресоли хранилось столько хороших тканей. 

Женщина старается не вспоминать. Пока пытается действовать. Восстанавливает документы мамы, которые не успели спасти из огня. Обратилась к юристам, чтобы взыскать компенсацию ущерба с виновников пожара. 

Сейчас нужно делать оценку ущерба – Любу предупредили, что стоить это будет немало. Но женщина хочет отстоять свое законное право. 

Страшно даже представить, что чувствует погорелец. Вот ты жил благополучно. Возможно, небогато. Но все же необходимые вещи накоплены за прошедшие годы. И тут появляется огонь. И он за считанные часы ломает твою жизнь. За один день оказываешься на дне. 

Огонь – он не испытывает жалости. Те, кому не так плохо, может сохранить большую часть дома. Любе огонь не оставил даже стен. 

В "Облака" Любовь пришла за любой помощью. Коллектив благотворительного фонда постарался выбрать для семьи в пункте приема как можно больше необходимых вещей. Но что толку набирать много, когда у тебя нет дома? 

Важно поддержать женщину в ее борьбе за свои права. 

Фонд "Облака" собирает 30 000 рублей для Любы и ее мамы, чтобы частично оплатить экспертизу и обеспечить семью продуктами. 

"Облака" просят вас поддержать Любовь. Стать жертвой пожара, примерить страшное слово "погорелец" на себя волей случая может каждый. Давайте сплотимся вместе перед этой бедой и поддержим женщину, которой снова придется строить жизнь по кирпичику.

Реквизиты для перевода с сообщением "Люба, держись"
– пожертвование на сайте: www.fondoblaka.com – кнопка ПОМОЧЬ; 
– 5469 0200 1268 3240, карта Сбербанка, зарегистрирована на Джамилю А. Семененко (директор фонда); 
– по номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.; 
– СМС на короткий номер 3434 с текстом "Облака 100" (сумма после пробела – размер пожертвования, который вы определяете самостоятельно; деньги списываются с телефона); 
– по договору пожертвования на расчетный счет фонда через юриста фонда Елизавету Хазову: 8 (3852) 590-180;
– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442. 
"Облака" благодарят всех за добрые сердца, за готовность всегда прийти на помощь тому, кто в беде.

Благотворительный фонд "Облака"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание) 
Телефон: 8 (3852) 590-80
Сайт
#фондоблака#барнаул

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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