Интернет-магазин "Телефоника" предлагает новый флагман Honor 8A по привлекательной цене. Рассмотрим эту модель подробнее.

Внешний вид

Honor 8A не имеет ничего общего с предшественником: рамки заметно уменьшены, фронтальная камера находится в каплевидном вырезе экрана, а решетка динамика запрятана под рамку. Классический дизайн задней панели с двойной текстурой и многослойной поверхностью делает HONOR 8A* не простым средством коммуникации, а настоящим произведением искусства. Выберите смартфон, который отразит ваш взгляд на мир, среди трех доступных цветов – черного, синего и золотого.

Экран

Диагональ дисплея составляет 6.09 дюйма. Разрешение – 1560 на 720 пикселей. Соотношение сторон равно 19.5:9. Стоит отметить, что экран новинки защищен заводской пленкой, что не может не радовать: она защитит дисплей от потертостей и царапин. Однако в некоторых случаях ее защитных свойств может не хватить. По этой причине мы рекомендуем вам дополнительно приобрести защитное стекло, которое может сохранить целостность дисплея в случае падения устройства. Установленная IPS* матрица обладает достаточным запасом яркости, насыщенным цветом и хорошими углами обзора.

"Начинка" и другие параметры

Смартфон работает на базе Android 9 Pie* с фирменной оболочкой EMUI 9.0*. Сердцем аппарата служит восьмиядерный процессор Helio P35 от MediaTek*. Объем оперативной памяти составляет 2 гигабайта, а внутреннего накопителя – 32 Гб. С такой конфигурацией устройство легко справляется с решением повседневных задач.

Следует отметить, что бренд Honor оснастил свою новинку несовмещенным слотом для двух SIM*-карт и карты памяти – это значит, что в устройство можно установить одновременно две "симки" и карту памяти объемом до 512 Гб.

Аккумулятор девайса вмещает в себя 3020 мАч, емкости которого хватит на целый день интенсивного использования. Вишенка на торте – модуль NFC*, позволяющий совершать бесконтактные платежи.

Камера

Основная камера 13 Мп с диафрагмой f/1.8 пропускает больше света, чтобы обеспечить высокое качество ночных снимков, а также позволяет создать эффект боке при портретной съемке. Фронтальная камера 8 Мп с искусственным интеллектом поддерживает функцию украшения, благодаря которой повседневные селфи станут яркими и незабываемыми.

Вывод

Опираясь на вышеописанный материал, сделаем вывод, что Honor 8A, хоть и бюджетная модель, но собранная из качественных материалов и снабженная удачной оболочкой, а также массой технологий. В целом, рекомендуем устройство для детального и близкого знакомства

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*Хонор 8Эй, АйПиЭс, Андроид 9Пай, ИЭмЮАй 9.0, Хелио Пи35, МедиаТек, СИМ, ЭнЭфСи – прим. ред.