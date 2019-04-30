Временный запрет на посещение лесов установили в Алтайском крае с 1 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Виктор Томенко подписал постановление, согласно которому в регионе вводится особый противопожарный режим.
"На период действия этого режима запрещено посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах)", — отмечают краевые власти.
Одновременно с этим запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.
Властям на местах дана рекомендация провести комплекс организационно-методических мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
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