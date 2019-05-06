У каждого будет возможность написать письмо благодарности, обращенное к нашим дедушкам и бабушкам, к тем, кто защищал нашу Родину на фронте в период Великой Отечественной войны.
Письмо может быть адресовано неизвестному солдату, родственникам или тем, кто воевал на фронте или работал в тылу в военные годы. Это могут быть письма-благодарности людям, подарившим нам мирное небо над головой.
Организаторы акции поддержат любые ваши пожелания и инициативы при написании письма. К тому же вы имеете уникальную возможность подготовить письмо заранее, написав его дома в кругу семьи за просмотром памятных фотографий.
Акция пройдет 9 мая c 11:00 до 14:00 на площади Сахарова в выставочной зоне компании "Легенда жизни" (на пересечении пр. Социалистического и ул. Димитрова).
Все письма будут переданы в "Российский Союз Ветеранов" через Комитет ветеранов войны и военной службы Администрации Ленинского района г. Барнаула и размещены на новостных порталах "Амик" и "Алтапресс", а также сайте Барнаульской водяной компании.