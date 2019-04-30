Российский артист Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей за ДТП трехлетней давности, в котором пострадал автомобиль Федеральной службы охраны, сообщает РИА "Новости".
"Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счет возмещения ущерба 432 тысячи 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения", — огласил решение судья Хамовнического суда Москвы.
По словам Ярмольника, авария произошла еще три года назад. В том ДТП пострадали и другие автомобили, но с их владельцами актер рассчитался сразу же, но "спустя 1,5 года получил большой конверт от ФСО" с претензиями.
Ярмольник не согласен с озвученной стоимостью ремонта машины ФСО. Он отметил, что, в частности, автомобиль "не кувыркался", следовательно, ему не нужно делать обшивку потолка салона.
Артист также подчеркнул, что процесс унизил его "как человека и гражданина".
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