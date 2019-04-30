В Алтайском крае 62-летний житель города Новоалтайска и его 49-летняя сожительница обвиняются в сбыте товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сообщает региональный СК.
По данным следствия, в 2018 году обвиняемые организовали сбыт спиртосодержащей жидкости. Для этого они изготовили самогон, в котором в последующем экспертами было обнаружено повышенное содержание опасных микропримесей и наличие ацетона. Изготовленный напиток они продавали местным жителям.
В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали в полном объеме, мотивируя свои действия тяжелым материальным положением. Уголовное дело направлено в суд.
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