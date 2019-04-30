Автомобиль с алтайскими номерами попал в жуткое ДТП на трассе Р-255

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего / Фото: vk.com/incident22
Автомобиль с алтайскими номерами столкнулся лоб в лоб со встречным автомобилем на 407-м км автодороги Р-255 Новосибирск – Иркутск, сообщает "Инцидент Барнаул".
Во вторник, 30 апреля, около 9:30 произошла страшная авария, в результате которой водители обоих транспортных средств скончались на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corona, двигавшийся в направлении Мариинска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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