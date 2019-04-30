Индийские военные опубликовали доказательства существования йети

В Индии военные нашли следы йети на снежных склонах Гималаев и через несколько недель решили опубликовать снимки, подтверждающие существование снежного человека, сообщает телеканал "360".
For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7— ADG PI — INDIAN ARMY (@adgpi) 29 апреля 2019 г.
Фотографии опубликовало Министерство обороны Индии на странице своего Генерального директората общественной информации в Twitter. На них изображены следы от ног размером 81 на 38 сантиметров. Их обнаружила экспедиция индийской армии в Гималаях, правда, на территории Непала. И еще 9 апреля.
Рядом с одной из самых высоких вершин мира Макалу альпинисты-военнослужащие увидели следы, которые, по их заверениям, принадлежат человекоподобному существу. Отмечается, что сначала военные все перепроверили и убедились, что следы подтверждают теорию о йети. После было решено опубликовать снимки, дабы возбудить интерес у публики и ученых.
Индийские СМИ в свою очередь обратили внимание, что на фото изображен лишь один след снежного человека. Они также уточнили, что место, где сделали находку, находится на границе Непала и Китая, рядом с долиной Макалу-Барун. Там ранее уже охотились на йети.
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