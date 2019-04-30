Первые фото внедорожника Aurus Komendant показал Минпромторг

Первые поставки внедорожника должны последовать в 2021 году / Фото: facebook.com/minpromtorg
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в своем Facebook показало, как выглядит люксовый внедорожник Aurus Komendant.
Глава министерства Денис Мантуров рассказал, что Aurus составит конкуренцию всем мировым маркам в своем сегменте. В 2020 году Минпромторг России сделает несколько подготовительных шагов для продвижения российского бренда на международные рынки.
"Первые поставки должны последовать в 2021 году. В этом году Aurus ведет переговоры с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в сотрудничестве в качестве локальных дистрибьюторов. Для адаптации автомобиля Aurus под разные рынки было разработано множество различных стилевых решений, в том числе по дизайну экстерьера и интерьера", – подчеркнул министр.
Внедорожник Aurus Komendant, получивший название в честь Комендантской башни Московского Кремля, по оценкам маркетологов, станет наиболее востребованной моделью на российском рынке.
Мантуров отметил, что над созданием внедорожника работали лучшие российские дизайнеры и инженеры. Этот факт, по его мнению, обеспечит владельцам авто максимально возможный уровень комфорта и безопасности.
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