Путин рассказал об ущербе из-за грязной нефти в "Дружбе"

Президент России Владимир Путин назвал экономическим, материальным и имиджевым ущербом ситуацию с попаданием грязной нефти в трубопровод "Дружба", сообщается на сайте Кремля.

Во время встречи с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым Путин поручил усилить контроль за приемом экспортируемого топлива, которое передается по магистральным трубопроводам.

По словам представителя топливной компании, в ходе расследования удалось найти источник поступления грязной нефти в трубопровод. Это оказалось предприятие в Самарской области, где собирается топливо с малых предприятий Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей. Эта компания занимается обеспечением товарного качества нефти и дальнейшей передачей топлива в магистральные нефтепроводы.

Грязная нефть появилась в результате того, что владельцы предприятия умышленно слили некачественную нефть.

"Я считаю, что это мошенническая схема. На сегодня все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже все будет названо своими именами. Но пока картина выглядит таким образом", – заявил Токарев, добавив, что ответственности со своей организации он не снимает.

По его словам, сейчас межведомственная группа готовит предложения по укреплению нормативной базы, которая усилит контроль за нефтью, попадающей в систему магистральных нефтепроводов.

Путин поручил обязательно это сделать и после доложить о работе председателю правительства.