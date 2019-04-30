Путин рассказал об ущербе из-за грязной нефти в "Дружбе"

Президент России Владимир Путин назвал экономическим, материальным и имиджевым ущербом ситуацию с попаданием грязной нефти в трубопровод "Дружба", сообщается на сайте Кремля.
Во время встречи с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым Путин поручил усилить контроль за приемом экспортируемого топлива, которое передается по магистральным трубопроводам.
По словам представителя топливной компании, в ходе расследования удалось найти источник поступления грязной нефти в трубопровод. Это оказалось предприятие в Самарской области, где собирается топливо с малых предприятий Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей. Эта компания занимается обеспечением товарного качества нефти и дальнейшей передачей топлива в магистральные нефтепроводы.
Грязная нефть появилась в результате того, что владельцы предприятия умышленно слили некачественную нефть.
"Я считаю, что это мошенническая схема. На сегодня все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже все будет названо своими именами. Но пока картина выглядит таким образом", – заявил Токарев, добавив, что ответственности со своей организации он не снимает.
По его словам, сейчас межведомственная группа готовит предложения по укреплению нормативной базы, которая усилит контроль за нефтью, попадающей в систему магистральных нефтепроводов.
Путин поручил обязательно это сделать и после доложить о работе председателю правительства.
Комментарии
Вова, задолбал со своими дружками "нищебродами"! Дай народу вдохнуть свободно!!!
В скором времени это будет названо своими именами...Через пять лет после Путина...бедный юрик...ты хапал... но уже три месяца спустя сдался под бременем неопровержимых доказательств