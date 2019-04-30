Гости пришли на свадьбу во Львове в нацистской форме

Директор международной организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский в своем Facebook опубликовал фотографию со свадебного торжества на западе Украины, в котором участвовали гости в нарядах, напоминающих форму нацистов времен Второй мировой войны, сообщает телеканал "360".
Молодожены вместе с гостями сфотографированы на фоне памятника митрополиту Украинской грекокатолической церкви Андрею Шептицкому. Он в годы Второй мировой войны сотрудничал с немецкими оккупационными властями Львова.
Один из комментаторов отметил, что эта фотография ранее была опубликована на странице местного националиста, которого неоднократно видели гуляющим по городу в нацистской форме с символикой Третьего рейха.
Шептицкий, памятник которому находится в кадре, в начале Великой Отечественной войны сотрудничал с оккупационными властями. После того, как немецкие войска вошли во Львов, он обратился к пастве с приветственным посланием по этому поводу, а после взятия нацистами Киева отправил Адольфу Гитлеру поздравительное письмо.
Комментарии
нисколько не интересно, что там у них происходит на свадьбе