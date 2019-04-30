Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на тюремный срок за деятельность угрожающую нацбезопасности Штатов, во вторник, 30 апреля, рассказала подробности сделки с американским следствием, сообщает "Федеральное агентство новостей".

По словам Марии, единственным условием сделки было говорить правду. Она признала себя виновной в том, что не зарегистрировалась как иностранный агент, потому что действительно этого не сделала, так как не видит ничего противозаконного и нелегального в своих действиях на территории Штатов.

"Вы не поверите, но фокус этой сделки, особое внимание... было сосредоточено на американских гражданах и часто с политикой было не связано. Я никогда не врала ни в медийном пространстве, сенату, прокуратуре или генпрокурору — абсолютно никому", — рассказала Бутина в ходе пресс-конференции в формате аудиозвонка.

Она подчеркнула, что пошла на сделку с целью сокращения срока заключения, поскольку ей грозило 10-15 лет в тюрьме.

Всю ситуацию Мария назвала "совершенным абсурдом", отметив, что ее срок за нерегистрацию в качестве иностранного агента аналогичен сроку, который американский суд назначил мужчине за торговлю секретной информацией в пользу правительства Китая.

26 апреля суд округа Колумбия приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за "сговор с целью незаконной работы на правительство России".