Доход генерального прокурора России Юрия Чайки снизился на 2,65 млн рублей в 2018 году и составил 9 млн рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Как следует из сведений об имущественном положении и доходах руководящего состава Генеральной прокуратуры РФ, опубликованных во вторник, 30 апреля, в собственности генпрокурора остается раритетный автомобиль "Чайка", выпускавшийся в 1959-1979 годах малой серией и квартира общей площадью 203 кв. метра.
Супруга Чайки в 2018 году заработала более 2,7 млн рублей, годом ранее ей покорилась сумма в 8,2 млн рублей.
Первый заместитель Чайки Александр Буксман заработал в прошлом году более 5,5 млн рублей, доход официального представителя ведомства Александра Куренного составил 2,3 млн рублей.
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