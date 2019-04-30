Самую большую воблу в России поймали под Астраханью

Самую большую воблу в России поймали в Астраханской области во время мониторинга водных биоресурсов, сообщает на своем сайте Каспийский НИИ рыбного хозяйства.
Длина воблы превысила 35 см, а вес составил 1,055 кг. Как отмечается, рыба попалась в Волге в закидной невод в четверг, 25 апреля.
Были отобраны несколько чешуек воблы, по которым в лаборатории будет установлен ее возраст. Сразу после проведения измерений рыбу выпустили обратно в реку.
"Перед выпуском в реку, согласно рыбацкой традиции, рекордный экземпляр был поцелован и к нему была обращена просьба поимки "большой" рыбы", — говорится в сообщении.
Ранее самой крупной в России считалась вобла длиной 32 см и весом 1 кг. Размер обычных рыб этого семейства карповых достигает 17-26 см.
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